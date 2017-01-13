«На Одесчине в 2017 году прогнозируется увеличение налоговых поступлений на 3 миллиарда гривен», — Насиров

15:07 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По мнению председателя ГФС Украины Романа Насирова, увеличение налоговых поступлений в Одесской области в 2017 году составит не менее 3 млрд. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ГФС сообщил вчера, 13 января, в ходе совещания под председательство Президента Украины во время визита П. Порошенко в Одесскую область.

Как отметил Р. Насиров, за прошлый год Одесская область перечислила в бюджет 29,2 млрд. грн. налогов и сборов. Треть пришлась на местные бюджеты — т. е. 9 млрд. грн. Половину от этих доходов составил налог на прибыль физических лиц.

В следующем году, по мнению Р. Насирова, показатель будет увеличен ещё и за счёт земельного налога и арендной платы. Увеличение ожидается также за счёт единого налога и акцизного налога.

В целом в Одесской области в новом году увеличение налоговых поступлений прогнозируется не менее 3 млрд. грн.