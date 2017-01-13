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Более 227 миллионов гривен акцизного налога уплатили в 2016 году налогоплательщики Одесчины
12:45 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На протяжении 2016 года налогоплательщики Одесской области уплатили более 227 миллионов гривен акцизного налога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, поступления акцизного налога в области в 2016 г. превысили 227 млн. грн. Это более чем на 10 млн. грн. превышает показатели 2015 года.

В частности, свыше 179 млн. грн. поступило в виде акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и 48 млн. грн. — с ввезенных на территорию Украины товаров.

От предприятий-производителей винодельческой продукции поступило свыше 137 млн. грн. акцизного налога. Производители ликероводочной продукции уплатили свыше 39 млн. грн., производители пива — 1,8 млн. грн.

Кроме этого, по состоянию на 01.01.2017 года от субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями поступило в бюджет свыше 68 млн. грн.

На протяжении прошедшего года приостановлено 484 и аннулировано 1 тыс. 654 лицензий за неуплату очередного платежа.

Выявлено 17 фактов реализации алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним лицам, вследствие чего аннулировано 9 лицензий.

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