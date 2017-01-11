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«Началась кампания по декларированию доходов физлиц за прошлый год», — ГУ ГФС области
16:34 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале января стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц за 2016 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, по выбору налогоплательщика налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах подаются по месту его налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

При этом по почте документы нужно присылать с уведомлением о вручении и с описанием о вложении не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока предоставления.

Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то присылать ее нужно не позднее истечения последнего часа предельного срока предоставления.

В случае необходимости плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций (с 1 января 2017 года введена новая форма декларации) предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

Для граждан и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, последний день предоставления декларации за 2016 год — 3 мая; для предпринимателей (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) последний день предоставления декларации — 9 февраля.

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