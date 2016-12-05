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Лидерами по уплате налогов в Госбюджет-2016 в области стали три порта «Большой Одессы»
11:11 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В тройку лидеров по наполнению Государственного бюджета Украины по итогам 2016 г. в Одесской области вошли ГП «Морской торговый порт« Южный», ГП «Одесский морской торговый порт» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе спецГНИ по работе с крупными налогоплательщиками в Одессе МГУ ГФС.

По информации пресс-службы, своеобразные итоги года подводились в ходе торжественной встречи в формате «круглого стола» представителей крупного бизнеса Одесской и Николаевской областей и руководящего состава управления одесского Офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС.

Руководитель областной структуры офиса Виктория Талпа,обращаясь к присутствующим, отметила: «Последние дни года — это время подведения итогов и определения планов на будущее. В уходящем году вы своим примером демонстрировали прозрачное ведение бизнеса и надлежащее выполнение своих налоговых обязательств. Мы благодарим вас за высокий уровень ответственности в обеспечении наполнения Государственного и местных бюджетов».

В тройку лидеров по наполнению Госбюджета Украины по итогам 2016 г. вошли ГП «Морской торговый порт «Южный», ГП «Одесский морской торговый порт», ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Кроме них, в состав лидеров попали ООО «Тедис Украина», ООО «Промышленно-торговая компания Шабо», АО «Одесский припортовый завод», ОАО «Одессаоблэнерго», Корпорация производственных и коммерческих предприятий «Союз», ГП «ГПК Украина», ЧАО «Одесский коньячный завод», «Стивидорная компания «Ольвия», ОАО «Дом марочных коньяков «Таврия».

В общей сумме мобилизованных управлением налогов в Государственный бюджет Украины доля поступлений от этих предприятий составляет почти 50%.

Представителям лидеров по уплате налогов были вручены именные благодарности.

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Сергей Гриневецкий
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