292 уголовных производства зарегистрировали с начала года следователи ГФС области

10:35 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года следователями фискальной службы Одесчины зарегистрировано 292 уголовных производства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за 11 месяцев следователями ГФС Одесчины зарегистрировано 292 уголовных производства. Из них непосредственно следователями управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 155 уголовных производств.

С учетом остатка производств на начало года, в следственном управлении финансовых расследований находилось 381 производство.

В указанный период следователями закончено 175 уголовных производств по досудебным расследованиям, из которых 30 направлено в суд с обвинительным актом, 30 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 19 в связи с возмещением причиненных государству убытков) и 115 закрыто производством.

Сумма установленных убытков по всем производствам за январь-ноябрь 2016 года составила 26 млн. грн. и полностью возмещена в бюджет.

С целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество по всем уголовным производствам на сумму 124 млн. грн.