|
|
Авторам проектов обустройства парка Шевченко как центра украинской культуры так и не удалось удивить жюри
11:31 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жюри конкурса на лучший проектное благоустройства парка им. Т. Г. Шевченко как центра украинской национальной культуры, рассмотрев во втором туре 8 предложенных проектов, решило не присуждать 1 место никому, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, состоялось подведение итогов конкурса на лучшее проектное предложение благоустройства парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко как центра украинской национальной культуры в городе Одессе. Конкурс проводился
Управлением архитектуры и градостроительства в соответствии с решением исполкома от 23 февраля.
В первом туре были представлены всего 3 проекта, поэтому по решению жюри был организован второй тур и срок конкурса продлен. К 1 декабря представлены 8 конкурсных проектов.
Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что в проектах содержится много идей, интересных форм и элементов. Однако ни один из представленных проектов не может быть рекомендован к реализации как лучший. Таким образом, было принято решение не присуждать первое место и премию за лучший проект. Определены только второе и третье место, а также проект, завоевавший поощрительный приз.
Жюри рекомендовало исполнительному комитету горсовета использовать лучшие идеи и предложения конкурсных проектов для разработки проектной документации по благоустройству парка, а также рассмотреть возможность привлечения авторов лучших проектов к участию в проектировании.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
17:50 14.12.2017
16:21 14.12.2017
15:36 14.12.2017
Новый украинский авиаперевозчик SkyUp обещает к началу лета запустить авиарейсы в Одессу из Киева и Харькова
15:20 14.12.2017
«Прокуратура обещает в течение месяца передать в суд обвинительные акты по пожару в «Виктории»», — губернатор
15:01 14.12.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.837
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»