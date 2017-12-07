Авторам проектов обустройства парка Шевченко как центра украинской культуры так и не удалось удивить жюри

11:31 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жюри конкурса на лучший проектное благоустройства парка им. Т. Г. Шевченко как центра украинской национальной культуры, рассмотрев во втором туре 8 предложенных проектов, решило не присуждать 1 место никому, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, состоялось подведение итогов конкурса на лучшее проектное предложение благоустройства парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко как центра украинской национальной культуры в городе Одессе. Конкурс проводился

Управлением архитектуры и градостроительства в соответствии с решением исполкома от 23 февраля.

В первом туре были представлены всего 3 проекта, поэтому по решению жюри был организован второй тур и срок конкурса продлен. К 1 декабря представлены 8 конкурсных проектов.

Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили, что в проектах содержится много идей, интересных форм и элементов. Однако ни один из представленных проектов не может быть рекомендован к реализации как лучший. Таким образом, было принято решение не присуждать первое место и премию за лучший проект. Определены только второе и третье место, а также проект, завоевавший поощрительный приз.

Жюри рекомендовало исполнительному комитету горсовета использовать лучшие идеи и предложения конкурсных проектов для разработки проектной документации по благоустройству парка, а также рассмотреть возможность привлечения авторов лучших проектов к участию в проектировании.