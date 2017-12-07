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ОГА утвердила план мероприятий для внесения Аккерманской крепости в Список ЮНЕСКО
09:44 / 13.12.2017
ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской областной государственной администрации утвердили план мероприятий для включения Аккерманской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе ОГА.
По информации пресс-службы, рабочая группа при Одесской облгосадминистрации утвердила План мероприятий для внесения Белгород-Днестровской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение следующего года должна быть оформлена заявка на включение в Список. В частности, будет проведено определение объекта номинации, его границ, формулировка выдающейся универсальной ценности и определение критериев, по которым этот объект вносится в Список.
Как сообщила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова, «По мнению специалистов, в заявке надо учитывать не только саму Белгород-Днестровскую крепость, но и тот факт, что она построена на руинах древнегреческого города Тира. Такое сочетание существенно «усилит» шансы объекта на попадание в список ЮНЕСКО».
В течение первых трех кварталов 2018 г. будет разработан формат номинации, в том числе состоится изготовления карт и планов объекта.
Также Управление туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации вместе с экспертами определит состояние сохранности Белгород-Днестровской крепости и факторы, которые на него влияют (техногенного, экологического характера, и другие риски, в том числе, со стороны посетителей).
В течение первых трех кварталов 2018 г. также будут проводиться круглые столы, консультации с национальными и международными экспертами по поводу внесения Белгород-Днестровской крепости в Список ЮНЕСКО. На 2019 г. запланирована подготовка научно-технологических рекомендаций, составление программ научно-проектных работ, генерального плана музеефикации и его эскизного проекта, подготовка научного отчета и другое.
«Впереди много работы, установлены сжатые сроки. Но эту работу нужно начинать, и сегодня мы определили первоочередные меры, которые шаг за шагом приближают нашу жемчужину Одесской области — Аккерманскую крепость — к внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это тот статус, который Белгород-Днестровская крепость должна иметь по праву», — отметила С. Шаталова.
Напомним, рабочая группа по подготовке предложений и документации для включения крепости в Список ЮНЕСКО создана распоряжением губернатора Максима Степанова от 23 ноября. Следующее заседание рабочей группы состоится после Нового года.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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