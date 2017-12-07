Торжественное открытие обновленных залов Античности состоится 21 декабря в музее Западного и Восточного искусства

14:00 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 21 декабря в Одесском музее Западного и Восточного искусства состоится торжественное открытие обновленных залов Античного искусства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе музея.

По информации пресс-службы, 21 декабря в 15:00 в Одесском музее Западного и Восточного искусства состоится торжественное открытие обновленных залов Античного искусства, более десяти лет закрытых на реставрацию.

Теперь в Античных залах будет представлено более 80 экспонатов. Среди них — слепки всех уцелевших фигур скульптурной группы восточного фронтона Парфенона, а также слепки с прославленных скульптур: «Гермес с младенцем Дионисом», «Аполлон Бельведерский», «Венера Милосская» и др. Они были выполнены западноевропейскими мастерами в середине XIX века по заказу Новороссийского университета (ныне Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова). Также будет представлена точная бронзовая гальванокопия XIX в. бюста Диониса, оригинал которого был найден в Геркулануме.

В целом экспозиция охватывает все периоды античности и позволяет проследить все этапы развития греческой скульптуры.

Впервые в обновлённых Античных залах будет представлена никогда ранее не экспонировавшаяся коллекция южноитальянских ваз, древнегреческой керамики, а также небольшая коллекция изящных сосудов из стекла работы мастеров Древнего Рима.

В пресс-службе добавили, что восстановление экспозиции Античного искусства стало возможным при поддержке и содействии Благотворительной организации «Фонд Бумбураса».

СПРАВКА: Античный отдел Музея Западного и Восточного искусства возник в 1924 г. – почти с самого основания музея. Его собрание составляют экспонаты античной греческой керамики VI – II вв. до н.э., римского стекла I – III вв., переданные музею Государственным Эрмитажем в 1949 г. и закупленные у частных лиц; римский мраморный барельеф, а также великолепные слепки с наиболее известных произведений греческой скульптуры, которые дают достаточно точное представление о подлинниках.