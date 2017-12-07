|
|
Презентация и кинопоказ фильмов молодых режиссёров «Два дня короткого метра в Одессе» пройдёт на Одесской киностудии
14:56 / 07.12.2017
ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Презентация и кинопоказ игровых и документальных фильмов молодых режиссёров «Два дня короткого метра в Одессе» пройдёт на Одесской киностудии 13-14 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе объединения молодых кинематографистов «Ego Film Group».
По информации пресс-службы, 13 и 14 декабря в кинотеатре на территории «Одесской киностудии» состоится презентация и кинопоказ «Два дня короткого метра в Одессе» от нового творческого объединения украинских кинорежиссеров «Ego Film Group».
«Киноальманах представляет оригинальный взгляд нового поколения украинских кинематографистов. Это новые лица и актуальные темы, осовременивания традиций и поиск отличительности.
Два вечера игровых и документальных фильмов, калейдоскоп идей и стилей, разнообразие тем и жанров: комедия, детектив, социальная драма, триллер, боевик... В работах молодых художников мистика переплетается с натурализмом, а трагическое с иронией. Они снимают о том, что действительно волнует, и о том, о чем другие молчат, о том, что больно и страшно. История и современность. Катастрофы ХХ века и гибридная война на Востоке. Это поколение не ждет готовых рецептов, не укладывается в существующие правила. Это не «поэтическое кино», не «арт-хаус» и не подражание «Голливуду». Это принципиально другая украинская киногенерация: действенная и свободная», — отметили в пресс-службе.
В фильмах снимались как молодые, так и известные актеры театра, кино и телесериалов Украины.
Так, 13 декабря в 18:30 в кинозале состоится пресс-конференция, презентация и кинопоказ, а 14 декабря в 16:00 и 19:00 — показ киноальманахов.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
17:54 07.12.2017
17:27 07.12.2017
16:41 07.12.2017
16:10 07.12.2017
14:11 07.12.2017
Облпрокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на судью, отпустившего под залог директора лагеря «Виктория»
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.029
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»