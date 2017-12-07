Презентация и кинопоказ фильмов молодых режиссёров «Два дня короткого метра в Одессе» пройдёт на Одесской киностудии

14:56 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Презентация и кинопоказ игровых и документальных фильмов молодых режиссёров «Два дня короткого метра в Одессе» пройдёт на Одесской киностудии 13-14 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в пресс-службе объединения молодых кинематографистов «Ego Film Group».

По информации пресс-службы, 13 и 14 декабря в кинотеатре на территории «Одесской киностудии» состоится презентация и кинопоказ «Два дня короткого метра в Одессе» от нового творческого объединения украинских кинорежиссеров «Ego Film Group».

«Киноальманах представляет оригинальный взгляд нового поколения украинских кинематографистов. Это новые лица и актуальные темы, осовременивания традиций и поиск отличительности.

Два вечера игровых и документальных фильмов, калейдоскоп идей и стилей, разнообразие тем и жанров: комедия, детектив, социальная драма, триллер, боевик... В работах молодых художников мистика переплетается с натурализмом, а трагическое с иронией. Они снимают о том, что действительно волнует, и о том, о чем другие молчат, о том, что больно и страшно. История и современность. Катастрофы ХХ века и гибридная война на Востоке. Это поколение не ждет готовых рецептов, не укладывается в существующие правила. Это не «поэтическое кино», не «арт-хаус» и не подражание «Голливуду». Это принципиально другая украинская киногенерация: действенная и свободная», — отметили в пресс-службе.

В фильмах снимались как молодые, так и известные актеры театра, кино и телесериалов Украины.

Так, 13 декабря в 18:30 в кинозале состоится пресс-конференция, презентация и кинопоказ, а 14 декабря в 16:00 и 19:00 — показ киноальманахов.