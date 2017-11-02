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Одесса готовится к Международному музыкальному фестивалю Odessa Classics
15:01 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объявлена ориентировочная программа IV Международного фестиваля Odessa Classics, который состоится 1-10 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 1 по 10 июня 2018 года в Одессе пройдет Международный фестиваль Odessa Classics. На фестивале выступят известные музыканты современной классической сцены.

Так, впервые в Украину приедет знаменитый Берлинский камерный оркестр, который выступит с тремя концертами. Также впервые на сцене фестиваля представят свое творчество хедлайнеры мировой скрипичной музыки — Максим Венгеров и Роби Лакатош, ведущий пианист Австрии Штефан Владар, известнейший бразильско-швейцарский виолончелист Антонио Менезес, швейцарский кларнетист-виртуоз Дмитрий Ашкенази. Вновь порадуют любителей музыки своими выступлениями скрипачи Даниэль Хоуп и Майкл Гуттман, а также пианист Себастиан Кнауэр.

Кроме того, в программе IV фестиваля Odessa Classics — выставки, литературные и кино-встречи, а также грандиозный опен-эйр концерт на Потемкинской лестнице.

«Впервые в Украине фестиваль классической музыки объявляет программу за полгода до начала проекта. Раннее анонсирование свидетельствует о том, что организаторы проекта следуют мировой практике проведения музыкальных фестивалей высокого уровня, что также позволит гостям из Украины и других стран заранее спланировать свою поездку на фестиваль в июне 2018 года», — подчеркнули в департаменте.

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