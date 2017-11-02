Сезон «Зимних вечеров органной музыки в Кирхе» открывается 3 декабря

10:01 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесском соборе св. Павла 3 декабря открывается сезон «Зимние вечера органной музыки в Кирхе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, организаторы концертов.

Как отметили организаторы, «наступает время Адвентов — начало так называемого церковного года у лютеран и не только. В переводе с латинского языка «Адвент» означает «пришествие (Господне)». Адвент продолжается четыре недели, четыре воскресенья. После этого наступает Рождество. Время с Адвента до Рождества символизирует ветхозаветное время, время ожидания прихода Мессии.

Первый из четырех вечеров накануне Рождества начнется волшебным концертом «В ожидании Рождества». Ждем главный праздник под звуки органа, нежной флейты и контрастных голосов в соборе. Ведь здесь нет кричащей рекламы, лишь тихое ожидание чуда. Только огромный орган дышит ноздрями многочисленных труб, напевая сокровенные мотивы великого Баха, или выкладывает мозаику из звуков в музыке венецианских мастеров».

В программе концерта 3 декабря — произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Дж. Россини, Л. Вьерна, А. Дворжака, П. И. Чайковского и др. в исполнении Елены Удрас (орган), Василия Дзисюка (флейта), Елены Стаховской (сопрано), Станислава Цемы (контратенор).