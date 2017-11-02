|
|
Одесский художественный музей празднует 118-летие
08:59 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском художественном музее сегодня, 13 ноября, пройдут праздничные мероприятия, посвященные его 118-летию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, 13 ноября в 14:00 Одесский художественный музей приглашает одесситов и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные его 118-летию.
В частности, гостям представят третий номер «Вестника Одесского художественного музея», посвященный творчеству великого художника Ивана Айвазовского.
Тематика номера связана с публикациями материалов, отражающих жизнь, деятельность и произведения знаменитого живописца-мариниста, двухсотлетие со дня рождения которого широко отмечает художественная общественность. В сборник также вошли тексты периодики, которые связаны с выставочной деятельностью художника в нашем городе.
Вход в музей — свободный.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:42 13.11.2017
16:23 13.11.2017
16:18 13.11.2017
16:06 13.11.2017
15:57 13.11.2017
Почти 14 тысяч уголовных преступлений зарегистрировано за 9 месяцев в Одессе, 45% из них — тяжкие и особо тяжкие
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.807
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»