Одесский художественный музей празднует 118-летие

08:59 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском художественном музее сегодня, 13 ноября, пройдут праздничные мероприятия, посвященные его 118-летию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 13 ноября в 14:00 Одесский художественный музей приглашает одесситов и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные его 118-летию.

В частности, гостям представят третий номер «Вестника Одесского художественного музея», посвященный творчеству великого художника Ивана Айвазовского.

Тематика номера связана с публикациями материалов, отражающих жизнь, деятельность и произведения знаменитого живописца-мариниста, двухсотлетие со дня рождения которого широко отмечает художественная общественность. В сборник также вошли тексты периодики, которые связаны с выставочной деятельностью художника в нашем городе.

Вход в музей — свободный.