Укрепление северной стены Аккерманской крепости должно быть завершено до конца ноября

17:25 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Укрепление северной стены Аккерманской крепости, где сейчас ведутся противоаварийные работы, должно быть завершено до конца ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 8 октября, в пресс-службе Одесского облсовета.

По информации пресс-службы, сегодня состоялась совместная поездка председателя областного совета Анатолия Урбанского и председателя областной государственной администрации Максима Степанова в город Белгород-Днестровский.

В ходе визита руководители области посетили Аккерманскую крепость и ознакомились с первоочередными противоаварийными работами, продолжающимися у северной стены.

Как отметил Анатолий Урбанский, подрядная организация, занимающаяся укреплением северной стены, должна завершить все работы до конца ноября. И уже 1 декабря планируется провести совместное выездное совещание на территории Аккерманской крепости.

В пресс-службе ОГА, в свою очередь заявили, что губернатор Максим Степанов выразил недовольство медленными темпами работ.

«Я недоволен темпами реконструкции: за большой промежуток времени выполнен небольшой объем работ. Подрядчик уверяет, что успеет до 1 декабря закончить процесс. Для нас это важно, ведь мы планируем зарегистрировать крепость как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил председатель ОГА.

В пресс-службе облгосадминистрации добавили, что общая смета расходов по реконструкции стены — 7,8 млн. гривен. На сегодня отставание от графика работ составляет более одного месяца. Если до 1 декабря укрепление северной стены Аккерманской крепости не будет завершено, компанию-подрядчика обещают заменить.