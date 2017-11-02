Вопросы включения центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО продолжат обсуждать 7-8 декабря

11:36 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7-8 декабря представители культуры, науки, информации, бизнеса и различных организаций примут участие в семинаре, посвященном сохранению исторической застройки центра Одессы путем включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 7-8 декабря в Одессе состоится V Международная научно-практическая конференция «Сохранение исторической застройки центра Одессы путем включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО». Организаторы конференции — Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета при поддержке Одесской государственной академии строительства и архитектуры и Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

Цель проведения конференции: всестороннее обсуждение путей сохранения исторической застройки центра Одессы, вопросов по подготовке номинационного досье для включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, публичное обсуждение и определение возможных решений проблем, возникающих при сохранении объектов культурного наследия, открытое выявление позиций, проведение конструктивной дискуссии, поиск путей совместного решения поставленных задач.

Для участия в конференции приглашаются представители Национальной комиссии по вопросам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры Украины, специалисты международных организаций в сфере сохранения и реставрации культурного наследия, государственных органов в сфере культуры, образования, науки, информации и коммуникаций, представители бизнеса, научно-образовательного сообщества.