|
|
Концерты к 80-летию Одесского филармонического оркестра пройдут 8 и 10 ноября
11:47 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 8 и 10 ноября 2017 года в Одесской филармонии состоятся концерты, посвященные 80-летию Одесского филармонического оркестра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, 8 и 10 ноября 2017 года в Одесской филармонии состоятся концерты, посвященные 80-летию Одесского филармонического оркестра, ныне возглавляемого Хобартом Эрлом. Прозвучат шедевры классики и современные композиции.
Зрителям будет представлен концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Первая симфония Александра Скрябина. Солисты — Алексей Семененко (скрипка), Мария Кушнир (меццо-сопрано) и Павел Смирнов (тенор).
В концерте также примет участие хор Одесской национальной музыкальной академии имени А. Неждановой (руководитель — Григорий Лиознов, хормейстеры — Галина Шпак и Валерий Регрут).
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Украины и Одесского городского совета.
Начало концертов — в 19:00.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:54 06.11.2017
17:50 06.11.2017
17:22 06.11.2017
Апелляционный суд расторг договор о сотрудничестве между «Олимпекс Транс» и застройщиком ОК «Набережный Квартал-Жаботинского»
16:46 06.11.2017
16:14 06.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.855
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»