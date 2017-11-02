Концерты к 80-летию Одесского филармонического оркестра пройдут 8 и 10 ноября

11:47 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 8 и 10 ноября 2017 года в Одесской филармонии состоятся концерты, посвященные 80-летию Одесского филармонического оркестра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 8 и 10 ноября 2017 года в Одесской филармонии состоятся концерты, посвященные 80-летию Одесского филармонического оркестра, ныне возглавляемого Хобартом Эрлом. Прозвучат шедевры классики и современные композиции.

Зрителям будет представлен концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Первая симфония Александра Скрябина. Солисты — Алексей Семененко (скрипка), Мария Кушнир (меццо-сопрано) и Павел Смирнов (тенор).

В концерте также примет участие хор Одесской национальной музыкальной академии имени А. Неждановой (руководитель — Григорий Лиознов, хормейстеры — Галина Шпак и Валерий Регрут).

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Украины и Одесского городского совета.

Начало концертов — в 19:00.