Премьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» состоится в Одесском оперном 18, 19 и 26 ноября

15:02 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском национальном театре оперы и балета состоится премьера легендарной оперы «Набукко» — к 175-летию со дня её премьеры в театре «Ла Скала», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом генеральный директор театра Надежда Бабич рассказала сегодня, 24 октября, на пресс-конференции.

Постановка «Набукко» Джузеппе Верди впервые на сцене одесской Оперы была осуществлена ещё 170 лет назад — через пять лет после итальянской премьеры. Эта опера относится к раннему периоду творчества Верди, однако, именно она сделала его знаменитым. «Это опера, с которой, поистине, началась моя художественная карьера», — писал сам композитор в своей автобиографии. После премьеры в Милане в 1841 году, толпы людей, в буквальном смысле, носили Верди на руках, распевая знаменитый хор иудеев, который затем звучал на похоронах и самого Маэстро, и знаменитого итальянского дирижёра Тосканини…

«Эта опера сегодня — совместная постановка Юга и Запада Украины, поскольку это первый опыт совместной постановки оперного спектакля Одесским и Львовским оперными театрами. В качестве режиссёра-постановщика мы пригласили художественного руководителя Львовского оперного театра, народного артиста Украины Василия Вовкуна, а художником-сценографом выступит народный художник Украины Тадей Рындзак, создавший декорации и уникальное панно, на котором изображены камни, сыплющиеся с неба, выбитые на древнееврейском языке фразы из Торы и лики тех, кто оберегал и молился за земной Храм», — рассказала гендиректор театра.

Идея совместной постановки, а также самой премьеры «Набукко» на одесской сцене принадлежит именно ей. Фабула оперы, герои, чьи взаимоотношения выписаны с тонким и обострённым понимаем психологии людей разных культур и устремлений — от созидания к полному разрушению — по мнению Н. Бабич, как нельзя более актуальны именно сегодня, когда в мире «витает дух возможной Третьей Мировой войны».

Режиссёр-постановщик В. Вовкун, в свою очередь отметил, что между львовским и одесским театрами подписано соглашение о длительном и плодотворном сотрудничестве. Так что «Набукко» — «первая ласточка».

«Эта постановка нематериально обозначает тревогу дня, революционные события, ибо в своё время была совершенно революционна в музыке. Не случайно, приблизительно раз в 60 лет у оперных деятелей возникает большое желание поставить эту оперу заново», — подчеркнул маэстро.

О необычности оперы, её новаторских, почти мистических авторских задумках рассказал и главный хормейстер одесского театра, заслуженный деятель искусств Украины Леонид Бутенко.

«Эта музыка, как предвестник катастроф, но, в то же самое время, как символ соборности нации. Ведь финал спектакля — защита Храма, но не только, как символа религии, а как объединяющей силы и культурной цивилизации. Эту оперу часто называют статичной и даже оперой-реквиемом, но на самом деле она очень жизнеутверждающая. И наш великолепный хор докажет это на премьере», — подчеркнул Л. Бутенко.

Н. Бабич также рассказала, что после премьеры в Одессе «Набукко» будет вывезен на гастроли по Украине и за рубежом.

По её словам, в ближайшее же время планируется создать Ассоциацию оперных театров Украины, куда войдут все пять оперных театров страны. Предполагаются совместные постановки, что, в том числе, должно удешевить их, а также гастроли со спектаклями «по городам, не имеющим оперных театров, чтобы люди смогли прочувствовать эту силу искусства».