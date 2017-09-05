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Оркестр ВВС США в Европе едет в Одессу с программой «Музыка объединяет»
09:59 / 19.10.2017
ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 и 24 октября оркестр военно-воздушных сил США в Европе USAFE Band выступит в Одессе с программой «Музыка объединяет», а также музыканты пообщаются с одесскими коллегами и зрителями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 19 октября, пресс-менеджер USAFE Band CU Tour Галина Шокола.
По информации пресс-менеджера, официальный визит USAFE Band в Украину состоится с 23 октября по 3 ноября. Программа «Музыка Объединяет» («Music Unites») посвящена 25-летию дипломатического партнерства Соединенных Штатов Америки и Украины.
Большой концертный тур и уникальный образовательный проект USAFE Band стартует в Одессе. 23-24 октября музыкальные послы США проведут творческие встречи с мастерами украинской культуры и молодыми музыкантами, неформальные джазовые перформансы и концерты USAFE Band при участии первого контртенора Украины Юрия Миненко.
Так, 23 октября в 20:00 состоится Джазовый вечер с участием USAFE Band.
24 октября в 11:00 в Bristol Hotel Odessa состоится официальная медиа-встреча, брифинг по случаю старта большого концертного тура, торжественный бранч.
В 14:00 — специальный концерт USAFE Band и Юрия Миненко для молодых музыкантов Одессы. Также в Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой пройдет официальная встреча, посвященная старту образовательной программы USAFE Band в Украине.
В 19:00 в Одесской областной филармонии состоится Парадный концерт USAFE Band и Юрия Миненко «Музыка Объединяет» («Music Unites»).
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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