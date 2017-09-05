Иностранные художники-муралисты согласились бесплатно расписывать глухие стены одесских домов

16:55 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе продолжается внедрение проекта использования стрит-арта в городском интерьере — для участия в создании новых муралов приглашены известные художники из Великобритании и Испании, которые отказались от гонораров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, одним из направлений дальнейшего развития туристической привлекательности Одессы стало создание нового турмаршрута «Одессариум», включающего в себя муралы города.

Сегодня, 12 октября, Одесский городской голова Геннадий Труханов пообщался с художницей из Великобритании Анастасией Белоус, которая создала мурал на торце жилого дома ул. Сегедской, 5. Анастасия рассказала, что на создание картины ей понадобилось 4 дня. В ней она отразила свое видение Одессы — это портовый город, где живут много опытных моряков.

Куратор проекта «Одессариум» Елена Орлова, в свою очередь, отметила, что в настоящее время в Одессе уже созданы 7 муралов: два на ул. Тираспольской, два на Французском бульваре, на спуске Маринеско, ул. Косовской и ул. Сегедской. До холодов планируется создать еще 3-5 муралов. Для этого в Одессу едут художники из Лондона и Барселоны. В зимний период будут подбирать плоскости, создавать портфолио муралов, вести переговоры с художниками.

Что касается подготовки стен, то иностранные мастера утверждают, что в этом и особенность их работы — использовать для создания рисунка «холст» в том виде, в котором он есть. Кроме того, все иностранные художники отказались от гонораров.

«Более трёх лет назад у нас возникла идея об использовании стрит-арта для создания новых достопримечательностей города. Первые попытки — Карантинный спуск, конечная остановка трамвая №5 в Аркадии и другие работы одесских художников. Сегодня мы идем дальше — в Одессу приглашены художники-муралисты с мировым именем для расширения экспозиции», — подчеркнул Г. Труханов.