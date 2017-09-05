Третий Международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдёт со 2 по 7 октября

15:53 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — III Международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдёт со 2 по 7 октября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Как отметил на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля заслуженный журналист Украины Игорь Покровский, в этом году фестиваль пройдёт под патронатом городского головы Геннадия Труханова.

Программа предстоящего III Международного музыкального фестиваля «Золотые скрипки Одессы», по словам организаторов, «изобилует легендарными именами как исполнителей, так и композиторов», произведения которых будут звучать в течение пяти вечеров. Ценители скрипичной классики смогут послушать таких ведущих скрипачей Европы и мира, лауреатов международных конкурсов, как Даниил Коган, Станислав Пронин, Макс Зорин (США), Джульетта Русс, Татьяна Русс (Великобритания), Алексей Семененко, Захарий Зорин (Франция), Ольга Войтова (Германия).

Почти все они — уроженцы Одессы, поэтому единодушно признаются, что выйдут на сцену «с особым трепетом и волнением, поскольку, живя в далёком зарубежье, никогда не забывали свои корни».

Так, 4 октября начало Филармоническому сезону положит концерт лауреатов международных конкурсов Светланы Макаровой (Австрия), Станислава Пронина (Канада), Павла Верникова (Австрия). Последнему в эти дни исполняется 65 лет.

«Я никогда не праздновал свои дни рождения, тем более юбилеи. Но этот — настоящий подарок, ведь он пройдёт в родном городе», — рассказал прославленный музыкант, который особо подчеркнул, что уже на протяжении 60 лет дружит с создателем фестиваля «Золотые скрипки Одессы» Игорем Покровским.

«Я несколько лет назад поставил в Италии музыкальный спектакль «Одесса на все времена», в котором поют и играют итальянские артисты. Они на итальянском языке исполняют «Бублички», «Мурку», декламируют Бабеля. И это помогает многим людям в разных странах узнавать больше об Одессе», — рассказал Павел Верник.

Выпускница школы им. П. Столярского, ныне профессор Высшей музыкальной академии Мюнхена Ольга Войтова рассказала, что покинула Одессу 40 лет назад. «Много лет я прожила в России, а затем в Западной Европе, но никогда не забывала родной город, в котором, к сожалению, уже похоронены и мои родители, и все родственники. Но, главное, что дух города жив, я его сразу почувствовала, когда приехала в Одессу», — добавила она.

Создатель фестиваля и его идейный вдохновитель Игорь Покровский также сообщил, что главным дирижёром на этом фестивале выступит Игорь Шаврук, поскольку Александру Самоилэ сейчас находится на лечении в Турции.

«Для самого Игоря Шаврука это стало большим сюрпризом, но «ему уже не отвертеться», он ответственный и очень талантливый человек. Вся программа на нём», — подчеркнул И. Покровский.

Примечательно, что в этом году в фестивале предусмотрена и вокальная программа, участие в которой примут солисты Одесской оперы, лауреаты международных конкурсов Алина Ворох, Екатерина Цымбалюк, Таисия Шафранская, Валерий Рагрут, Дмитрий Павлюк, а также народный артист Украины Василий Навротский.

«Это будет уникальное сочетание вокала со скрипичной музыкой, поскольку главным лейтмотивом гала-концерта, намеченного на 7 октября, станет «Призрак Оперы». Но самые известные музыкальные лейтмотивы классиков XVIII-XIX в.в. будут звучать в исполнении как певцов, так и скрипок. На самом деле, ведь очень мало времени на репетиции, поэтому будем больше рассчитывать на импровизации», — рассказал В. Навротский.

Большим подарком для одесситов и гостей города станет программа «Танцы на скрипке в Городском саду», которая начнётся 5 октября в 18:00 у Ротонды. Прозвучит лёгкая, но виртуозная скрипичная музыка, специально аранжированная для скрипок и симфонического оркестра.

А 5 октября в 20:30 в Кирхе прозвучит Итальянская чакона. Билеты можно заказать по тел. 700-80-10.

Специально на фестиваль приедет более ста иностранных гостей, в том числе представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине.