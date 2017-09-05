III международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет 2-7 октября

14:54 / 30.09.2017

ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — III международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет на нескольких концертных площадках города 2-7 октября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль охватывает гораздо больше локаций, а следовательно и концертов. Впервые в фестивале будут участвовать лауреаты музыкальных конкурсов и фестивалей – молодые, но уже известные концертирующие скрипачи Даниил Коган (Россия) и Станислав Пронин (Канада) — оба имеющие «одесские» корни наследники знаменитых музыкантов-скрипачей: первый — внук Л. Когана и Елизаветы Гилельс (ученицы проф. П. Столярского), второй — внук профессора Вениамина Пронина (ученика проф. П. Столярского).

Наряду с большим концертом-шоу в Одесском оперном, пройдут сольные концерты Даниила и Нины Коган в школе Столярского, Иланы Мордкович-Русс (Англия), Татьяны и Джульетты Русс. Первый — памяти Елизаветы Гилельс, второй — Вениамина, Леонида и Лидии Мордкович — выдающихся педагогов и исполнителей второй половины ХХ века.

Открытием филармонического сезона в Одесской филармонии станет 4 октября в 19:00 концерт «Поющие скрипки» — выступление профессоров Венской высшей школы искусства Павла Верникова и Светланы Макаровой, при участии Станислава Пронина.

Open-air в Горсаду «Танцы на скрипке» состоится 5 октября. Участники фестиваля в сопровождении симфонического оркестра исполнят виртуозные произведения, специально аранжированные для этого концерта.

Также 5 октября в 20:30 Кафедральный лютеранский собор Святого Павла (Кирха) приглашает меломанов на концерт «Итальянская чакона в Кирхе» (профессор Захарий Зорин) — орган и вокалисты исполнят итальянскую музыку XVIII-XIX веков.

Гала-концерт «Призрак скрипки в опере» 7 октября в Одесском оперном театре соберёт всех участников фестиваля. В нем участвуют лучшие солисты Одесской оперы, исполняющие арии из опер, фантазии на тему, которые прозвучат далее в исполнении скрипачей и симфонического оркестра театра. Зрителей ожидает музыкальные сюрпризы и неожиданности. Сам концерт будет сопровождаться видеорядом на огромном экране.

Впервые в гала-концерте прозвучат Фантазии, написанные специально для этого события — Фантазии С. Пронина «Верди+» и «Нотр-Дам», а также Фантазия М. Фихтенгольца на тему оперетты «Летучая мышь».