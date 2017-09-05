ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




III международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет 2-7 октября
14:54 / 30.09.2017

ОДЕССА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — III международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет на нескольких концертных площадках города 2-7 октября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль охватывает гораздо больше локаций, а следовательно и концертов. Впервые в фестивале будут участвовать лауреаты музыкальных конкурсов и фестивалей – молодые, но уже известные концертирующие скрипачи Даниил Коган (Россия) и Станислав Пронин (Канада) — оба имеющие «одесские» корни наследники знаменитых музыкантов-скрипачей: первый — внук Л. Когана и Елизаветы Гилельс (ученицы проф. П. Столярского), второй — внук профессора Вениамина Пронина (ученика проф. П. Столярского).

Наряду с большим концертом-шоу в Одесском оперном, пройдут сольные концерты Даниила и Нины Коган в школе Столярского, Иланы Мордкович-Русс (Англия), Татьяны и Джульетты Русс. Первый — памяти Елизаветы Гилельс, второй — Вениамина, Леонида и Лидии Мордкович — выдающихся педагогов и исполнителей второй половины ХХ века.

Открытием филармонического сезона в Одесской филармонии станет 4 октября в 19:00 концерт «Поющие скрипки» — выступление профессоров Венской высшей школы искусства Павла Верникова и Светланы Макаровой, при участии Станислава Пронина.

Open-air в Горсаду «Танцы на скрипке» состоится 5 октября. Участники фестиваля в сопровождении симфонического оркестра исполнят виртуозные произведения, специально аранжированные для этого концерта.

Также 5 октября в 20:30 Кафедральный лютеранский собор Святого Павла (Кирха) приглашает меломанов на концерт «Итальянская чакона в Кирхе» (профессор Захарий Зорин) — орган и вокалисты исполнят итальянскую музыку XVIII-XIX веков.

Гала-концерт «Призрак скрипки в опере» 7 октября в Одесском оперном театре соберёт всех участников фестиваля. В нем участвуют лучшие солисты Одесской оперы, исполняющие арии из опер, фантазии на тему, которые прозвучат далее в исполнении скрипачей и симфонического оркестра театра. Зрителей ожидает музыкальные сюрпризы и неожиданности. Сам концерт будет сопровождаться видеорядом на огромном экране.

Впервые в гала-концерте прозвучат Фантазии, написанные специально для этого события — Фантазии С. Пронина «Верди+» и «Нотр-Дам», а также Фантазия М. Фихтенгольца на тему оперетты «Летучая мышь».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
13:35 30.09.2017
В понедельник, 2 октября, в ряде пригородов Одессы отключат воду
12:23 30.09.2017
Партия крупнокалиберных боеприпасов изъята в пункте приёма металлолома в Подольске
17:35 29.09.2017
Пять семейных амбулаторий в Суворовском районе начали проводить экспресс-диагностику ВИЧ
16:34 29.09.2017
Уроженец Кировоградщины задержан за разбой и нападение на полицейского в Одессе
16:11 29.09.2017
Правоохранители эвакуировали более сотни человек из-за сообщения о минировании Апелляционного суда


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.771