|
|
Концерт итальянской музыки барокко «Сакральный театр» пройдёт 1 октября в одесской Опере
16:15 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первого октября в Одесском национальном театре оперы и балета состоится концерт «Сакральный театр» в рамках IV итальянского фестиваля барочной музыки (Italia Festival Barocco), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе Оперного театра.
Как отметили в пресс-службе, концерт «Сакральный театр» будет посвящен Международному дню музыки, а также 450-летию со дня рождения Клаудио Монтеверди.
В исполнении ансамбля «La Venexiana» и контр-тенора Раффаэле Пе прозвучат инструментальные и вокальные произведения итальянских композиторов эпохи барокко.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине, украинских музыкальных и образовательных учреждений, Благотворительного фонда «Платар», а также ряда украинских и итальянских компаний.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:16 28.09.2017
16:57 28.09.2017
16:44 28.09.2017
«Следователи обнаружили остатки кипятильника в месте возникновения пожара в лагере «Виктория»», — прокурор области
16:30 28.09.2017
15:26 28.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.724
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»