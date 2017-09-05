Концерт итальянской музыки барокко «Сакральный театр» пройдёт 1 октября в одесской Опере

16:15 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первого октября в Одесском национальном театре оперы и балета состоится концерт «Сакральный театр» в рамках IV итальянского фестиваля барочной музыки (Italia Festival Barocco), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе Оперного театра.

Как отметили в пресс-службе, концерт «Сакральный театр» будет посвящен Международному дню музыки, а также 450-летию со дня рождения Клаудио Монтеверди.

В исполнении ансамбля «La Venexiana» и контр-тенора Раффаэле Пе прозвучат инструментальные и вокальные произведения итальянских композиторов эпохи барокко.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Украины, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине, украинских музыкальных и образовательных учреждений, Благотворительного фонда «Платар», а также ряда украинских и итальянских компаний.