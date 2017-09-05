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III Международный литературный фестиваль пройдет в Одессе в конце сентября
14:50 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 28 сентября по 1 октября в Одессе пройдет III Международный литературный фестиваль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 28 сентября по 1 октября в Одессе пройдет III Международный литературный фестиваль, в котором примут участие писатели из 20 стран мира: Украины, Германии, Австрии, Великобритании, Греции, Нидерландов, Румынии, Турции, России, Бразилии и других. Свои произведения представят: Петер Штефан Юнгк (США, Австрия), Михаэль Крюгер (Германия), Клемент Дженифер (Мексика), Петер Вебер (Швейцария), Войцех Кучок (Польша), Майте Карранца (Испания), Юрий Винничук, Марьяна Савка, Виктор Ерофеев, Сергей Жадан, Борис Херсонский и многие другие.

Мероприятия фестиваля — круглые столы, чтения отрывков из произведений, творческие вечера и диспуты — в этом году пройдут в Одесском литературном музее, Одесском театре кукол, Академии строительства и архитектуры.

В преддверии литературного фестиваля, 27 сентября, откроется выставка, посвященная творчеству и издательской деятельности художника и поэта Давида Бурлюка (1882–1967). Здесь будут представлены: оригинальные рукописи стихотворений Давида Бурлюка, его письма, рисунки, выпуски журнала «Color and Rhyme», который он издавал в США, а также ранние и редкие футуристические сборники из коллекций Евгения Деменка, Евгения Голубовского и Одесского литературного музея.

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Пётр Липовенко
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