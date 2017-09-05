Премьера оперы Вагнера «Тангейзер» в концертном исполнении состоится 14 сентября на сцене одесского Оперного

09:02 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках Третьего Фестиваля искусств «Бархартный сезон» 14 сентября на сцене Одесского театра оперы и балета состоится премьера оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в концертном исполнении, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как рассказали участники пресс-конференции, посвященной премьере, «Тангейзер» — романтическая опера с характерными для нее противопоставлением фантастики и реальности, торжественными шествиями, танцевальными сценами, обширными хорами и ансамблями. Обилие действующих лиц придает опере пышность и монументальность. Большое место занимают красочные зарисовки природы и быта, образующие живописный фон лирической драмы.

В большой увертюре музыкально противопоставлены два мира, борющиеся за душу Тангейзера, — мир сурового нравственного долга, олицетворяемый сдержанными и величавыми темами хора пилигримов, и мир чувственных наслаждений, переданный стремительными, манящими мотивами Венериного царства.

В либретто «Тангейзера» Вагнер мастерски сочетал мифы и реальность. Герой пьесы — историческая личность, рыцарь-миннезингер, живший в Германии в 1220—1270 годы. Он много странствовал, принимал участие в междоусобной борьбе немецких князей против Римского Папы, воспевал любовь, вино, женщин и горько каялся в своих грехах (сохранилась музыка его «Песни покаяния»). После смерти Тангейзер стал героем народной песни, широко бытовавшей в Германии в нескольких вариантах. Один из них включен А. Арнимом и К. Брентано в популярный сборник «Чудесный рог мальчика», другой — в иронической форме с привнесением современных мотивов обработан Г. Гейне. Тангейзер является героем и новеллы Л. Тика, с юности известной Вагнеру. Это — красивая легенда о кающемся рыцаре, проведшем целый год в царстве языческой богини любви Венеры, и о жестокосердом Римском Папе, в руках которого зацвел сухой посох.

В качестве соперника Тангейзера композитор показал в своей опере Вольфрама фон Эшенбаха — одного из крупнейших немецких поэтов средневековья (1170—1220), автора поэмы о Лоэнгрине, его отце Парсифале, которой позже Вагнер частично воспользовался в своих двух операх.

Сам Рихард Вагнер в конце жизни написал, что, дескать, хуже оперы, чем «Тангейзер» он ещё не писал. А его самый яростный критик Эдуард Ганслик написал:«Я твердо убежден, что это лучшее, чего удалось достичь в большой опере за последние двадцать лет... Рихард Вагнер, я уверен, величайший драматический талант среди всех современных композиторов».

Пожалуй, драматичным является и тот факт, что в Одессе Вагнер не ставился с 1933 года, причём, по политическим мотивам — композитор «имел несчастье» стать одним из любимых у Гитлера.

Так что, Третий фестиваль искусств «Бархатный сезон», поистине, дарит городу и его жителям один из шедевров мировой классики. Пусть и в концертном исполнении, но долгожданная премьера, как теперь говорят об этой музыке, «космической оперы» состоится.

Главный дирижёр и художественный руководитель Одесского Национального театра оперы и балета Александру Самоилэ отметил: «Если в Оперном театре не идёт Вагнер или немецкий репертуар, Штраус, то вряд ли можно назвать этот театр оперным».

Создатели «одесского спектакля» объединили французскую и немецкую редакции оперы, «воспользовавшись» всеми привилегиями свободы творчества. В основе — немецкая редакция, а «Грот Венеры» взят из французской.

«Этой постановкой одесская опера выходит на новый уровень, поскольку без такого репертуара театр не существует, так как это особый пласт для музыкантов, солистов, постановщиков», — подчеркнула киевский музыкальный критик Анна Ставниченко.

«Я очень рад, что «музыка Вагнера продолжается». Знакомство Одессы после длительного перерыва с этой замечательной музыкой, с этим космосом — это имеет огромное значение для музыкальной жизни нашего города. Я уверен, что это будет качественное исполнение. Я сам буду зрителем и с удовольствием это послушаю», — заявил, в свою очередь, Народный артист Украины Василий Навротский.