III Фестиваль искусств «Бархатный сезон» открылся в Одессе

14:50 / 09.09.2017

ОДЕССА, 09 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вечером 8 сентября в Одессе открылся III Фестиваль искусств «Бархатный сезон», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Открыла фестиваль «Украинская программа»: концерт «Украинские шедевры на все времена», посвящённый 175-летию со дня рождения основоположника украинской классической музыки Николая Лысенко. В концертную программу включены лучшие концертные номера из оперы «Тарас Бульба».

«Мы переживаем сейчас лихие часы, и нам обязательно нужны для объединения, поддержания духа именно такие произведения. Не случайно во второе отделение включены современные украинские авторы: Александр Шетинский, Георгий Майборода, Колодуб и Кос-Анатольский. Мы делаем такую арочку из седой старины в современность. Кроме того, на фестивале представлены лучшие одесские солисты, потрясающий хор Одесского оперного, прекрасный оркестр», — рассказал главный дирижёр Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Виктор Пласкина, специально приглашённый дирижировать украинской программой фестиваля.

Музыкальный критик, педагог, профессор Киевской национальной музыкальной академии, основатель в Украине «Вагнеровского общества», академик Академии наук Украины, доктор искусствоведения Марина Черкашина-Губаренко отметила: «Проведение такого концерта очень важно, поскольку это демонстрация таких популярных и чудесных украинских произведений. Здесь и опера, и рапсодия, и музыка разных поколений. Прекрасно, что в Одессе есть такой фестиваль, который завершает лето, пору большинства музыкальных фестивалей во всём мире».

«То, что происходит в эти дни в Одесской опере — событие в масштабах всей страны. Это очень высокая планка и общенациональная гордость. Прекрасно, что фестиваль проходит уже в третий раз, и в сентябре, когда в городе ещё очень много туристов. Этот проект активно поддерживается мэрией и Одесским городским головой», — рассказала, в свою очередь, директор Департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

«Мы каждый раз стараемся подготовить эксклюзивную программу, в основу которой входит премьерный репертуар уходящего года с обязательным приглашением известных солистов — как в балете, так и в опере. И, конечно, один из вечеров у нас всегда посвящён украинской теме. Наша задача — приобщать зрителей к шедеврам украинской музыки и культуры. У нас есть чем гордиться. В частности, в концертную программу «Украинские шедевры на все времена» включена потрясающе красивая музыка наших современников, украинских композиторов. Кроме того, 9 сентября зрителей ожидает балет одесского композитора Юлии Гомельской. А впереди – «Тангейзер» Рихарда Вагнера в концертном исполнении. Как известно, Вагнер не исполнялся в Одессе более 80 лет. С удовольствием приглашаем зрителей», — подчеркнула генеральный директор Одесского театра оперы и балета Надежда Бабич.