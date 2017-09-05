III Фестиваль искусств «Бархатный сезон» представит балет в стиле модерн

12:55 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон» Одесский театр оперы и балета представит балет в стиле модерн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 6 сентября очередной брифинг дали руководители и солисты балетной труппы, которые 9 сентября выйдут на сцену в образах героев балета «Судьбы» на музыку современного одесского композитора Юлии Гомельской.

Премьера состоялась в этом году, уже после трагической гибели Юлии Гомельской в автокатастрофе.

Идея постановки в стиле модерн принадлежала гендиректору театра Надежде Бабич, которой, по её словам, давно хотелось «получить в репертуар произведение о событиях, происходящих в стране последние 3 года и повлиявших так или иначе на судьбы многомиллионного украинского народа».

Как рассказала руководитель балетной труппы, народная артистка Украины Елена Барановская, «В балете «Судьбы» в главной роли заняты очень известные балетные танцовщики. Так, в главной роли — Алексей Гусько, приглашённый из Киева. Всегда нашему коллективу приятно встречаться с Сергеем Коном — автором либретто балета, лауреатом международных конкурсов. Замечательный человек и профессионал, и очень приятно, что такое содружество (Кона с Гомельской. — Ред.) вылилось в создание такого балета, который полюбился публике. И мы решили, что премьеры прошлого сезона обязательно должны увидеть зрители фестиваля искусств «Бархатный сезон». Это «Судьбы» и «Спящая красавица». Балетная программа будет завершаться гала-концертом».

«Ещё два года назад, когда художественным руководителем театра был Борис Блох, мне предложили поставить такой балет, как «Судьбы». Но у меня было условие, что несмотря на отражение в нём современности, он не должен быть «в лоб», а всё-таки стать произведением искусства. Подбирать под такую непростую тему либретто было нереальной задачей. Поэтому родилось совершенно новое осмысление и подача материала. Это и на самом деле абсолютно новый украинский продукт. Всё новое здесь. Давно такого не было в Украине. Так что я даже горжусь, что получилось именно так. Судьбы, которые представлены в этом спектакле, мною были вычитаны. Это судьбы реальных людей, наших современников. А потому я считаю, что это представляет особый интерес», — рассказал режиссёр-постановщик спектакля «Судьбы» балетмейстер Сергей Кон.

Кроме того, зрителей и гостей фестиваля «Бархатный сезон» ожидает масса интересных событий. Девять вечеров будут насыщены оперными, балетными спектаклями, а также специальными творческими встречами-лекциями, на которые можно будет попасть за час до начала по тем же билетам. В числе исполнителей задействованы хор, балетная труппа и солисты театра, а также приглашённые участники.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», третий фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», посвящённый 130-летию со дня открытия здания театра оперы и балета в Одессе, пройдёт с 8 по 17 сентября.

«Это настоящий форум большому высокому искусству, который будет подарен нашему театру-юбиляру и ко дню рождения города», — подчеркнула генеральный директор театра, заслуженный работник культуры Украины Надежда Бабич.

«Этот фестиваль достаточно молод, но он уже имеет свои формации и изюминки, которые мы стараемся соблюсти. Мы всегда стараемся на этот фестиваль представить все наши премьерные спектакли прошедшего сезона. И в этом году будут представлены зрителю балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского, оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло в концертном исполнении и П. Масканьи «Сельская честь», балет Ю. Гомельской «Судьбы» и два гала-концерта. И обязательно мы ставим перед собой цель сделать премьерный показ какого-либо спектакля. В этом году это «Тангейзер» Р. Вагнера в концертном исполнении», — отметила она.

Открывает «Бархатный сезон» 8 сентября «Украинская программа»: концерт «Украинские шедевры на все времена», посвящённый 175-летию со дня рождения Н. Лысенко.