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Экспозиция «Одесса в старых фотографиях» открылась ко Дню города
17:52 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Экспозиция «Одесса в старых фотографиях» открылась ко дню города в Одесском музее Западного и Восточного искусства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Инициаторами и создателями экспозиции является Историко-краеведческий музей и коллекционеры-краеведы, любящие свой город — Анатолий Дроздовский, Олег Губарь, Юрий Маслов и другие.

Представленные копии снимков охватывают историю города с момента появления в нём фотографии. Коллекции подобраны тематически — храмы Одессы, театры, улицы, лечебницы. Отдельные стенды посвящены видам Потёмкинской лестницы и гроту в нынешнем Стамбульском парке (довоенные фото).

Примечательно, что на фотографиях запечатлены экстерьеры, которых, фактически, уже нет. Старый облик вокзала, морского порта, церквей, лечебниц, которым по 200 лет.

Как отмечает корреспондент агентства, некоторые пожилые посетители выставки с удивлением находили на снимках молодых себя и своих родственников.

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Сергей Гриневецкий
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