|
|
Экспозиция «Одесса в старых фотографиях» открылась ко Дню города
17:52 / 01.09.2017
ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Экспозиция «Одесса в старых фотографиях» открылась ко дню города в Одесском музее Западного и Восточного искусства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Инициаторами и создателями экспозиции является Историко-краеведческий музей и коллекционеры-краеведы, любящие свой город — Анатолий Дроздовский, Олег Губарь, Юрий Маслов и другие.
Представленные копии снимков охватывают историю города с момента появления в нём фотографии. Коллекции подобраны тематически — храмы Одессы, театры, улицы, лечебницы. Отдельные стенды посвящены видам Потёмкинской лестницы и гроту в нынешнем Стамбульском парке (довоенные фото).
Примечательно, что на фотографиях запечатлены экстерьеры, которых, фактически, уже нет. Старый облик вокзала, морского порта, церквей, лечебниц, которым по 200 лет.
Как отмечает корреспондент агентства, некоторые пожилые посетители выставки с удивлением находили на снимках молодых себя и своих родственников.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:01 01.09.2017
16:44 01.09.2017
16:37 01.09.2017
16:19 01.09.2017
15:20 01.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»