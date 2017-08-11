Участок катакомб с экспонатами времён войны с Наполеоном откроют для туристов в День города

15:20 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новый туристический объект в центре Одессы — катакомба Кантакузена, включающая 6 экскурсионных залов — будет открыт для посещения туристов в День города, 2 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили организаторы тура в катакомбы.

Как сообщили организаторы, в честь Дня рождения города в самом центре Одессы, на Бунина, 7, презентуют новый туристический объект — катакомбу Кантакузена — 120 метров подземных галерей и сводов.

Первая настенная надпись в этой одесской катакомбе датируется 1812 годом. По свидетельствам ученых, исследователей Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», это старейшая каменоломня Одессы. Именно из ее камня построен ряд особняков исторического центра города. Окончив свою «строительную» карьеру еще в XIX веке, катакомба поменяла множество амплуа: пристанище авантюристов, склад контрафакта, убежище в военные годы и – бесславная помойка в последние полвека.

Тридцать тонн мусора и грунта вывезли исследователи Фонда, расчищая в течение 2017 года историческую катакомбу. Но прежде была создана учетная карта объекта, проведена фотофиксация, получены заключения экспертов.

Теперь одесская «Катакомба Кантакузена» — памятник национального значения, что подтверждено документами от Министерства культуры и туризма страны.

В ходе расчистки каменоломни (глубина погружения 10 метров) было обнаружено 6 культурных слоев. Столько же экспозиционных залов представят исследователи Фонда «Память» посетителям катакомбы.

Зал 1 — представляет шахтное дело в Одессе (добыча пиленого камня); зал 2 — это история катакомбы Кантакузена (князь Александр Кантакузен — потомок древнего византийского рода, питомец Ришельевского лицея, кадровый военный, участник греческого сопротивления и одесский землевладелец); зал 3 — кирпичное производство в Одессе и окрестностях; зал 4 — печное дело, камины, изразцы, майолика; зал 5 — история усадьбы Воронцовых в экспонатах-строительных фрагментах, извлеченных при реставрации комплекса (подземный ход Воронцовского дворца также включен в 2016 году в реестр памятников национального значения); зал 6 — общая экспозиция по находкам, сделанным в одесских катакомбах (протяженность одесских катакомб составляет около 2,5 тыс. километров).

Все экспонаты залов — уникальные артефакты, возрастом от 100 до 200, найдены и сохранены исследователями Фонда «Память».

Новый туристический объект будет включен в авторитетный ресурс «Трипадвизор», который знакомит путешественников всего мира с самыми яркими достопримечательностями Одессы.

2 сентября, в День рождения города, с 12 до 17 часов будет организовано бесплатное посещение Катакомбы для горожан и гостей города.

4 сентября новый туристический объект представят журналистам.

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