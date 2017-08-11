Османскую экспозицию в Аккерманской крепости планируют создать за год-полтора

10:34 / 31.08.2017

ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского Андрей Красножон выразил надежду на то, что музейная экспозиция времен Османского периода в Аккерманской крепости будет создана за год-полтора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

В пресс-службе напомнили, что в течение последних трех дней рабочая группа Турецкой Республики осуществляла экспертизу и собирала информацию для дальнейшей установки музейной экспозиции времен Османского периода на территории Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровский.

Турецкую делегацию возглавила специалист по вопросам культуры и туризма Генерального управления культурного наследия и музеев Дафне Озалп. Украинскую сторону представляли заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, заместитель начальника Управления, начальник отдела охраны объектов культурного наследия ОГА Елена Воробьева, директор КП «Фортеця» Александр Морозов, заведующий кафедрой истории Украины ЮНПУ им. К. Д.Ушинского Андрей Красножон.

При осмотре Аккерманской крепости представители турецкой делегации отметили, что на территории Турции им не приходилось встречать такого огромного памятника истории и градостроительства XIII-XV веков, который бы так хорошо сохранился.

«Турецкая сторона достаточно долго шла к этой встрече. Это признак того, что они увидели стабильность в регионе. Все ветви власти начали двигаться в одном направлении: Одесский областной совет и облгосадминистрация консолидировали усилия и определились с четкими правилами управления Аккерманской крепостью. Думаю, что наши будущие партнеры следили за развитием неоднозначных событий вокруг этого вопроса. Это сразу отразилось на их решении — можно делать первые существенные шаги на пути украино-турецкого сотрудничества. Считаю это первой небольшой победой. Надеемся, что музейная экспозиция времен Османского периода будет создана за год-полтора. Впоследствии можно говорить о долгосрочной работе на десятилетия», — сообщил А. Красножон.