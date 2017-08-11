Odessa Light Fest 2017 откроется в Одессе 1 сентября

16:05 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 1 сентября в Одессе состоится торжественное открытие Второго Международного фестиваля Odessa Light Fest 2017, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом организаторы фестиваля Татьяна Рудь и Андрей Качура рассказали сегодня, 30 августа, на пресс-конференции.

По словам организаторов, в этом году пройдёт уже Второй фестиваль Odessa Light Fest. Но, если в 2016 году было всего 4 локации, в этом году их будет 12. Также у конкурсной программы появился призовой фонд, учредителем которого является Одесский горсовет. Художники, которые получают возможность «расти вместе с конкурсом» и самостоятельно, получили возможность соревновательной базы, соответствующей международным стандартам подобных мероприятий.

«В этом году будет 12 локаций и международный конкурс мейпинга, который состоится на площадке здания Городской Думы 2 и 3 сентября, три инсталяции в Стамбульском парке, на Приморском бульваре. К нам присоединился и Сферический театр, так что можно будет смотреть днём образовательные фильмы по астрономии, а вечером наблюдать за звёздным небом. Это эффект 3д шоу», — рассказала Татьяна Рудь.

2 сентября в Зелёном театре пройдёт фестиваль анимации «Линолеум», международный форум короткометражных мультфильмов. А 3 сентября на этой же сцене состоится лазерное шоу Львовского фестиваля «Отроков».

19 работ, которые будут представлены на Odessa Light Fest 2017, «приедут» из Бразилии, Арабских Эмиратов, Мексики, Индии, Чили, Польши, США, Швейцарии.