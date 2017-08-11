Презентация сборника «Пока Бог улыбается» прошла во Всемирном Клубе Одесситов

17:11 / 24.08.2017

ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Библиотека литературной студии «Зелёная лампа» пополнилась новым сборником «Пока Бог улыбается», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Об этом вице-президент Всемирного Клуба Одесситов Евгений Голубовский рассказал вчера, 23 августа, в ходе презентации книги.

В очередной сборник библиотеки литературной студии «Зелёная лампа» вошли 17 рассказов от 17 авторов — одесских писателей и русских писателей-одесситов. Как рассказал создатель студии и её бессменный ведущий, писатель, журналист, культуролог, главный редактор газеты «Всемирные Одесские Новости», вице-президент Всемирного Клуба Одесситов, Почётный Гражданин Одессы Е. Голубовский, эти рассказы «О детстве и старости, море (нашем Чёрном море) и старых одесских дворах, ностальгии по прежней Одессе и возможности увидеть мир вокруг неё (будем считать, что наш город — точка притяжения и отталкивания)….

«Жива Одесса. Пока ещё Бог улыбается», — написал Е. Голубовский в предисловии.

Создатель «Зелёной лампы» подчеркнул, что одним из условий работы студии как раз и является публикация раз в году подобного сборника. Так что, в свет постоянно выходят произведения её постоянных участников.