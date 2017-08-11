IV фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня» пройдет в парке Шевченко 15-17 сентября

16:28 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15-17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится IV Одесский фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 15-17 сентября на Суворовской аллее парка Шевченко, возле Карантинной аркады, пройдёт уже четвёртый фестиваль «Пороховая башня».

Предваряя программу фестиваля, в четверг, 14 сентября, с 12:00 до 14:00 от ул. Дерибасовской до Суворовской аллеи парка пройдёт праздничное рыцарское шествие.

В рамках дневной программы фестиваля пройдут: состязания по средневековому бою между представителями «рыцарских дворов» из разных городов Украины и зарубежья, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы для детей и взрослых, антуражные фотосессии в средневековых костюмах, стрельба из настоящей средневековой баллисты и многое другое.

В рамках вечерней программы состоится рок-фестиваль одесских рок-коллективов, свои программы готовы представить более 20-ти групп. Посетителей также ожидают театрализованные представления, колоритные средневековые танцы и фаер-шоу.

Во время фестиваля зрителям представится уникальная возможность увидеть исторический средневековый бой в исполнении лучших бойцов Украины. Планируется участие команд из разных городов Украины: Киева, Харькова, Житомира, Сум, Днепропетровска, Тернополя, Львова и Одессы.

На территории фестиваля будут работать лучной тир и сеть таверн с разнообразной едой и напитками, приготовленными по старинным технологиям на открытом огне.

Все три дня мероприятия будут проходить с 11:00 до позднего вечера.