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Турецкая делегация посетит Аккерманскую крепость для подписания меморандума о создании новой экспозиции
10:22 / 17.08.2017
ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На следующей неделе ожидается визит в Аккерманскую крепость турецкой делегации для подписания меморандума о создании экспозиции времен Османской империи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что работа КП «Фортеця» в последнее время улучшилась, а также отметил энтузиазм исследователя-волонтёра Андрея Красножона, благодаря которому проводятся археологические раскопки на территории крепости.
«На следующей неделе мы ожидаем приезд большой делегации из Турции с намерениями подписания меморандума о создании экспозиции времен Османской империи», — добавил глава облсовета.
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Сергей Гриневецкий
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