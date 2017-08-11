Турецкая делегация посетит Аккерманскую крепость для подписания меморандума о создании новой экспозиции

10:22 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На следующей неделе ожидается визит в Аккерманскую крепость турецкой делегации для подписания меморандума о создании экспозиции времен Османской империи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что работа КП «Фортеця» в последнее время улучшилась, а также отметил энтузиазм исследователя-волонтёра Андрея Красножона, благодаря которому проводятся археологические раскопки на территории крепости.

«На следующей неделе мы ожидаем приезд большой делегации из Турции с намерениями подписания меморандума о создании экспозиции времен Османской империи», — добавил глава облсовета.