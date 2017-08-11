Собственник Зеленого театра не планирует его застройку

15:56 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый и единственный амфитеатр под открытым небом в Одессе — Зеленый театр — будет оставаться объектом социально-культурного назначения, открытым для всех одесситов и гостей города, а собственник объекта инициирует процедуру исключения из договора аренды земли положения о возможном строительстве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 августа, в компании ООО «Мир Аттракционов», которая арендует земельный участок у Одесского городского совета.

Планы компании прокомментировал директор Гердас Дубрицкас: «Информация о вероятности застройки Зеленого театра была распространена в первую очередь из-за наличия в договоре аренды земли положения о передаче участка для строительства, обслуживания и эксплуатации объектов недвижимого имущества. Именно так было определено целевое назначение согласно договору. Исходя из чего и поползли слухи о вероятности строительства на данной территории. Однако, руководство литовской группы компаний «Hanner», в которую входит фирма «Мир Аттракционов», оценив значение данного объекта для общественной жизни города, давно отказалось от планов по его застройке».

На сегодняшний день, чтобы окончательно закрыть вопрос с инсинуациями о возможном строительстве, фирма обратилась в Одесский городской совет с заявлением, в котором просит исключить фразу о возможности строительства из договора аренды земельного участка, тем самым уточнив целевое назначение.

«Еще три года назад мы заключили договор аренды с Благотворительным Фондом «Impact Hub Odessa». За это время благотворительный фонд качественно улучшил площадку, инвестировав в содержание и обустройство Зеленого театра, что подтверждает наши заявления и позицию. Надеемся, что посетители амфитеатра будут рады высокому уровню сервиса и прекрасной возможности семейного досуга», — добавил Г. Дубрицкас.