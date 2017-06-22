III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдёт с 8 по 17 сентября

16:48 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» пройдёт с 8 по 17 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, пресс-служба Одесского национального академического театра оперы и балета.

Как отметили в пресс-службе, фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере-2017» обещает быть особенным, поскольку посвящен знаменательной дате — 130-летию Одесского оперного театра, которое будет отмечаться 1 октября.

Торжественное открытие фестиваля состоится 8 сентября концертом, посвященным 175-летию со дня рождения Николая Лысенко, «Украинские шедевры на все времена».

«III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» расширяет свои рамки и границы — выходит на новые сценические площадки и открывает новые просветительские формы общения со зрителем», — добавили в пресс-службе.

Так, 15 сентября в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона состоится концерт с участием ведущих солистов оперы и балета театра. В программе — популярные произведения оперной и балетной классики.

16 сентября в помещении Одесского литературного музея с участием солистов театра и хора благотворительного фонда «Баварский дом, Одесса» «Viva la musica» (руководитель — Наталья Кён) пройдет концерт, посвященный 130-летию здания театра.

Также состоятся интерактивные лекции с участием ведущих музыковедов Украины.

Премьерами этого сезона в театре станут произведения, вошедшие в «золотой фонд» классического искусства — оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи и «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (будут представлены 10 сентября), балет высокого стиля «Спящая красавица» Петра Чайковского (13 сентября). Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в концертном исполнении прозвучит 14 сентября (под руководством музыкального руководителя и главного дирижера театра Александру Самоилэ). А 9 сентября, под руководством дирижера Виталия Ковальчука состоится показ современного балета «Судьбы» на музыку Юлии Гомельской.

Завершится музыкальный форум двумя большими гала-концертами с участием звезд мирового уровня — балетным гала, который состоится 15 сентября на сцене театра (дирижер — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук) и большим оперным гала-концертом open-air, который пройдет 17 сентября под руководством А. Самоилэ.

«Каждый день фестиваля даст возможность окунуться в особую, неповторимую атмосферу высокого искусства», — резюмировали в пресс-службе.