«Журнальная лавка» действовала в ходе «Зелёной волны»

13:03 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе книжного фестиваля «Зелёная волна» в «Журнальной лавке» можно было ознакомиться с архивными и современными одесскими изданиями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В Литературном музее в рамках международного фестиваля «Зеленая волна» состоялась презентация современных и архивных журналов XIX-XXI веков, повествующих о жизни Одессы.

Презентация — часть работы проекта «Журнальная лавка», цель которого — знакомство одесситов и гостей города с издателями и бумажными журналами города. Впервые на двух локациях, в Литературном музее и стенде на Дерибасовской, представлены собранные воедино одесские печатные издания, в том числе и вековой давности. Отметим, что век назад в Одессе выходило 333 издания на 18-ти языках.

Издатели и редакторы сегодняшних одесских журналов провели коллективную редакционную «летучку» в Золотом Зале Литературного музея, в экспозиции журналов-предшественников.

Представитель департамента культуры и туризма одесского городского совета Анжела Василина представила издаваемый департаментом журнал «Мистецький простір Одеси». Остальные журналы — «Дерибасовская-Ришельевская», «Одесский художник», «Юго-Запад», «Палисадник», «Южный город», «Фаворит», «Бизнес-заварник», «Одесса-ревю», «Мигдаль», «Южное сияние» — работа частных издательских и меценатских инициатив.

«Сохранить преемственность и создавать такие материалы, чтобы и через сто лет они читались нашими потомками с тем же интересом, как читаем мы сегодня эти одесские архивы — вот задачи для издателей и авторов», — отметил Евгений Голубовский, известный журналист, вице-президент Всемирного клуба Одесситов, главред двух самых популярных одесских изданий.

Добавим, что самым желанным приобретением на стойке «Журнальной лавки» на Дерибасовской стали «Всемирные Одесские новости».