Фестиваль театров МОЛОКО завершился в Одессе

10:36 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершился международный фестиваль театров МОЛОКО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в редакции он-лайн журнала «Культурометр Одессы»

По сообщению редакции, в Одессе завершился десятый юбилейный фестиваль театров МОЛОКО. За пять дней зрителям показали 27 спектаклей со всей Украины и из Грузии. Кроме масштабной театральной программы, гостей фестиваля ждали мастер-классы театральных практиков и творческие встречи с современными писателями. В частности, братьями Капрановыми, Андреем Любкой, Русланом Горовым, Александром Ирванцом и Евгением Стебливским.

Члены жюри подчеркивали, что в этом году было особенно сложно определиться с победителями, потому что конкурсанты представили сильные работы. Призовой фонда фестиваля театров МОЛОКО составил 50 тыс. грн.

Кроме того, каждый победитель получил литровую банку фирменного сгущенного молока, а сами статуэтки были выпилены из дерева.

Гран-при десятого юбилейного завоевал спектакль харьковского «Театра 19» «Зверские истории» по маленьким комедиям американского драматурга Дона Нигро. Второе место большой сцены взял спектакль теней — историческая драма «Роксолана» театра-студии Papasony ( г. Киев), третье место — также драма, основанная на легенде, — «Хозяин и гость» в постановке государственного драматического театра им. Сандро Ахметели (Тбилиси, Грузия).

«Зверские истории» по пьесе американского драматурга Дона Нигро — это 11 рассуждений на острые темы с тонким юмором и глубоким наполнением. Истории рассказаны от лица животных и поднимают вопросы, которые зритель, возможно, не готов услышать. Актеры мастерски перевоплощаются в буренок, павлина, индюшку, мышку, летучих мышей и других животных.

В этом году фестиваль претерпел трансформацию. Его события разворачивались не привычно на одной сцене и open air в Одесском Культурном Центре, но также и на камерной сцене, созданной специально для МОЛОКО и в театральном дворике, где скамейками гостям служили тюки с соломой

Впервые за историю фестиваля свое гран-при в этом году появилось и на камерной сцене. Его выиграла постановка столичного театра Practicum «Буна» по пьесе Веры Маковий. «Буна» — это пронзительная притча о пропастях между поколениями в закарпатском колорите. Второе место жюри присудило «Янголу у пітьмі», театральной школе «ЖИВБУВПЕС» ( Ивано-Франковск), третье место — у постановки «Академия смеха» лаборатории современной драматургии из Ровно.

Звание «Лучший актер» жюри единогласно отдали Александру Яреме за роль матери в спектакле «Королева красоты» по пьесе Мартина МакДонаха «Королева красоты» в постановке театра «Золотые ворота». А лучшей актрисой названа Христина Федорак за роль в постановке «Буна» театра Practicum.

Среди членов жюри Десятого международного фестиваля театров МОЛОКО были такие известные театральные персоны: Павел Арье, режиссер Иван Урывский и организатор фестивалей из Грузии Валерий Буиглишвили, драматург Константин Корф (США), театровед Олег Зайцев (Ужгород), режиссер Александр Журавель (Киев), основатель фестивалей Савва Старковский (Израиль), театральный продюсер Виктор Дмитриев (Хмельницкий).