Выставка работ юных пациентов отделения онкогематологии пройдёт в Одессе

12:58 / 08.08.2017

ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 августа юные художники — пациенты отделения онкогематологии Одесской детской больницы — представят свои работы на выставке «Свет надежды», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 9 августа в 15:00 в Городской художественной галерее (Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, ул. Успенская, 4б) состоится торжественное открытие выставки «Свет надежды».

На выставке будут представлены рисунки детей, которые еще проходят или уже закончили курс лечения в отделении онкогематологии Одесской детской клинической больницы.

С помощью разнообразных художественных материалов юные авторы создали произведения, отображающие их надежды, фантазии и представления об окружающем мире.

Создание детских творческих работ курировали руководители художественной студии Одесского центра профтехобразования Павел Яйсо и авторской творческой мастерской Ольга Французова. Работы художников также войдут в экспозицию.

Все желающие поддержать молодых авторов могут принять участие в торжественном открытии выставки, которая продлится до 5 сентября.

Вход — свободный.