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Выставка работ юных пациентов отделения онкогематологии пройдёт в Одессе
12:58 / 08.08.2017
ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 августа юные художники — пациенты отделения онкогематологии Одесской детской больницы — представят свои работы на выставке «Свет надежды», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 9 августа в 15:00 в Городской художественной галерее (Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, ул. Успенская, 4б) состоится торжественное открытие выставки «Свет надежды».
На выставке будут представлены рисунки детей, которые еще проходят или уже закончили курс лечения в отделении онкогематологии Одесской детской клинической больницы.
С помощью разнообразных художественных материалов юные авторы создали произведения, отображающие их надежды, фантазии и представления об окружающем мире.
Создание детских творческих работ курировали руководители художественной студии Одесского центра профтехобразования Павел Яйсо и авторской творческой мастерской Ольга Французова. Работы художников также войдут в экспозицию.
Все желающие поддержать молодых авторов могут принять участие в торжественном открытии выставки, которая продлится до 5 сентября.
Вход — свободный.
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