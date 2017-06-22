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Награждение победителей Корнейчуковского фестиваля состоялось в Одессе
13:46 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках международного книжного фестиваля «Зеленая волна» в Одессе наградили победителей 5-го Корнейчуковского фестиваля детской литературы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. в Золотом зале Одесского литературного музея в рамках международного книжного фестиваля «Зеленая волна» состоялось награждение победителей 5-го международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы.
На конкурс на лучшее произведение для детей были присланы более 800 работ.
Как отметила председатель оргкомитета международного книжного фестиваля «Зеленая волна» Галина Безикович, в этом году был достаточно высокий художественный уровень работ.
В номинации «Поэзия» первое место было присвоено Инне Ищук (г. Одесса) за подборку «Детская площадка», второе — также одесситу Евгению Ушану за сборник детской поэзии. На третьем месте — харьковчанин Николай Возиянов с циклом стихотворений «Со мною море говорило».
В номинации «Проза для детей младшего возраста» первое место заняла Любовь Купцова с произведением «Майка і Смугастик», на втором месте — «Димка Петухов и Античная монета» Виталия Кулака (г. Днепр), третье место присудили Оксане Павловой, «Карлик Охох и солнечная лошадка» (г. Харьков).
В номинации «Проза для детей старшего возраста» первое место заняла Валентина Попелюшка, «Украдені» (г. Мукачево), второе место — Роман Любарский, «Родниковая вода» (г. Кропивницкий), третье место — Александр Макаров, «Заметки маленького спекулянта» (г. Одесса).
Благодаря спонсорской помощи была издана книга произведений победителей Корнейчуковской премии.
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