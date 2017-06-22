Елена Андрейчикова презентовала свою книгу «Акулы тоже занимаются любовью»

17:16 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новую книгу «Акулы тоже занимаются любовью» представила автор Елена Андрейчикова в рамках 21 книжного фестиваля «Зелёная волна», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Презентация состоялась вчера, 3 августа, при содействии издательства «BOOKCHEF» и Театра Ушей.

3 августа издательство «BOOKCHEF» и Театр Ушей представили психологическую прозу одесской писательницы Елены Андрейчиковой «Акулы тоже занимаются любовью».

Тематика — любовь, сексуальность и интимные отношения, феномен верности и преданности или обречённость измены, нежность, хрупкость Женщины, природная агрессивность и упорство Мужчины, свобода или обязательства, человечность, страсть или рассудительность, манипуляции, практицизм. Презентация была срежиссирована самой авторкой. Тут вам и перфоманс, и музыка, подчёркивающая морской бриз и шелест страниц. и Театр Ушей, который «показывает, говоря», а вы внимаете с завязанными глазами.

«Автор, знакомый читателям по сборникам ироничных рассказов, теперь поражает своей откровенностью, порой циничностью, такой необходимой всем нам честностью с собой и со всем миром», — отметила руководитель издательства BOOKCHEF Катерина Демьянчук.

В мероприятии приняла участие школьная учительница Елены по русскому языку и литературе, теперь уже редактирующая книги своей ученицы. Позже прошла автограф-сессия, позволившая тесно пообщаться с автором.