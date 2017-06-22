21 книжный фестиваль «Зелёная волна» официально открылся в Одессе 3 августа

12:39 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3 августа состоялось официальное открытие 21 книжного фестиваля «Зелёная волна», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Глава оргкомитета 21 Международного книжного фестиваля Галина Безикович поблагодарила всех партнёров и гостей фестиваля.

На церемонии открытия присутствовали литературные звёзды Одессы: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, драматург, публицист Роман Бродавко.

Депутат Одесского горсовета Олег Брындак заметил: «В этот раз мы имеем возможность презентовать великолепную книгу об Одессе, новое издание !2 стульев», посвящённую 90-летнему юбилею со дня первого выхода романа Ильфа и Петрова».

В ходе «Зелёной волны» посетителей ждёт ещё одна литературная премьера-презентация книги «История Одессы в старинных открытках», одним из соавторов которой является одесский писатель-краевед Олег Губарь.

«Главное отличие нынешней «Зелёной волны» уже хотя бы в том, что формат выставки изменён на фестиваль, перенесено и место презентации», — отметил писатель.