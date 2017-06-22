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21 книжный фестиваль «Зелёная волна» официально открылся в Одессе 3 августа
12:39 / 04.08.2017
ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3 августа состоялось официальное открытие 21 книжного фестиваля «Зелёная волна», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Глава оргкомитета 21 Международного книжного фестиваля Галина Безикович поблагодарила всех партнёров и гостей фестиваля.
На церемонии открытия присутствовали литературные звёзды Одессы: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, драматург, публицист Роман Бродавко.
Депутат Одесского горсовета Олег Брындак заметил: «В этот раз мы имеем возможность презентовать великолепную книгу об Одессе, новое издание !2 стульев», посвящённую 90-летнему юбилею со дня первого выхода романа Ильфа и Петрова».
В ходе «Зелёной волны» посетителей ждёт ещё одна литературная премьера-презентация книги «История Одессы в старинных открытках», одним из соавторов которой является одесский писатель-краевед Олег Губарь.
«Главное отличие нынешней «Зелёной волны» уже хотя бы в том, что формат выставки изменён на фестиваль, перенесено и место презентации», — отметил писатель.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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