Фестиваль мотокультуры и ретроавтотехники пройдет в Одессе

11:10 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 12 августа в Одессе, на улице Дерибасовской и Греческой площади, состоится открытый ретрофестиваль Bike Cars Rock`n`Roll, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 12 августа на улице Дерибасовской и Греческой площади состоится открытый ретрофестиваль Bike Cars Rock`n`Roll, на котором представят уникальные автомобили и мотоциклы разных эпох и времен.

Организатор мероприятия — общественная организация «Ретро Одесса».

Bike Cars & Rock’n’Roll festival — фестиваль мотокультуры и ретроавтотехники. Это своеобразный однодневный музей под открытым небом в центре города, где будут представлены уникальные автомобили и мотоциклы разных эпох и времен. Посетителям предоставят возможность вспомнить прошлое или узнать о нем что-то новое.

Гости фестиваля смогут пообщаться с владельцами мотоциклов и ретромашин, услышать забавные истории и анекдоты в традиционном одесском стиле с участием интересных персонажей, а также приобрести памятные сувениры.

Выставка будет проходить с 10:00 до 20:00.

Вход и участие в фестивале — бесплатные.