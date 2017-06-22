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Украинские авторы встретились с читателями в Одессе
16:38 / 03.08.2017

ОДЕССА, 03 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В библиотеке им. Франко авторы из Днепра и чешская писательница из Львова встретились с читателями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Встреча состоялась сегодня, 3 августа, в библиотеке им. И.Франко.

Сегодня в библиотеке им. Франко в честь первого дня книжного фестиваля «Зелёная волна» собрались писатели из Днепра Элина Заржицкая, Ольга Репина, Наталия Девятко и писатель из Чехии, уроженка Львова Олена Лань. Она представила свою новую книгу для детей в трёх частях «Бурдебач». Такое название получила сага о домовом и других полуфантастических персонажах славянского эпоса, которые в повести перенесены в современность и запросто, на равных общаются с детьми и взрослыми. Детская повесть уже переведена на несколько языков, а первый печатный выход её состоялся в Чехии.

После презентации своих романов писатели передали в дар библиотеке книги с дарственными надписями. В числе подаренных экземпляров — первый печатный выпуск литературного альманаха «Палисадник», чьим учредителем и главным редактором является лауреат Литературной премии им. Пантелеймона Кулиша, Гоголевской литературной премии «Триумф» Элла Леус, одесский прозаик.

В этом году сетевому изданию исполнилось 3 года, а первый печатный выпуск был презентован 12 апреля 2017 года.

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