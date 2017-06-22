Презентация социального проекта «Дякую» состоялась на Одесской киностудии

11:33 / 03.08.2017

ОДЕССА, 03 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Олег Карпенко, представил свой короткометражный фильм «Дякую», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Презентация состоялась вчера, 2 августа, в ходе памятного вечера на Одесской киностудии, посвящённого бойцам АТО.

Одесский актёр и режиссёр Олег Карпенко, представил свой короткометражный фильм «Дякую», который был снят в течение одного съёмочного дня, на одной локации.

«Именно это место съёмки, во всяком случаи официальная версия была такова, поставило под угрозу весь проект, поскольку в день, когда мы уже приступили к работе, откуда-то «сверху» раздался звонок, который обязывал нас прекратить все съёмки. Почти сутки я разговаривал с сотнями людей по телефону, чтобы отметить запрет и, к счастью, чудо свершилось. Мы это сделали», — сообщил О.Карпенко.

Фильм длится несколько минут. Фабула такова — ночью в больнице, в пустой коридор, с трудом передвигаясь на костыле, выходит раненный боец. Он садится на стул, в голове проносятся воспоминания взрывов и стонов, от которых он беспомощно закрывает уши руками. Но это не помогает. И тогда этот крепкий молодой мужчина начинает рыдать. Из дальнего конца коридора выходит дежурный медик, уже немолодая женщина в белом халате, которая проходит мимо парня с вопросом «Всё в порядке?». Пациент, стараясь вытереть слёзы до того, как она с ним поравнялась, машет утвердительно головой в ответ. Она уходит, но что-то её останавливает. Женщина подходит к молодому парню, смотрит на него внимательно, по-матерински нежно и ласково прижимает его голову к своей груди, гладит по голове и говорит:«Дякую».

А короткометражка «Дякую», которая уже была отмечена на 8 ОМКФ, будет распространяться в виде социального ролика в украинских школах.