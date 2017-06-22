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Фестиваль одежды и скидок Mega Fashion Sale состоится в Одессе в конце августа
14:57 / 02.08.2017
ОДЕССА, 02 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Новый международный фестиваль Mega Fashion Sale, пройдёт в Одессе 26-27 августа, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 2 августа, в ходе пресс-конференции сообщили его организаторы.
По словам организаторов, международный фестиваль Mega Fashion Sale, проведение которого намечено на конец августа, по замыслу организаторов поставит жирную точку» в серии курортных развлечений, а главное «ярко прозвучит» в мире моды, которая всегда сопутствовала одесским модницам и их подругам со всех уголков мира.
Как заявила один из организаторов Татьяна Череватая, форум соберёт все лучшие бренды в одном месте, в Арт-центре Веры Холодной, который расположен на территории Одесской киностудии.
«Это фестиваль нового формата, — отметила Т. Череватая, — поскольку главное условие участия — представление не мене 70% скидки на всю реализуемую продукцию. Мы ведь хотим, чтобы фестиваль стал и выгодным шоппингом и настоящим праздником для всей семьи. И мы уже сегодня его позиционируем, как семейное событие одного дня».
О программе фестиваля, в котором будут представлены новые коллекции осень-зима, поведала ещё один член оргкомитета Ксения Кресс: «В программе запланированы Food court, Vape zone и фотозоны. А фотографы и видеооператоры запечатлят каждый ваш момент праздника, в том числе, в приобретенных обновках. Кроме того, у нас будут и специальные зоны для мужской одежды, дабы удовлетворить взыскательный вкус наших джентльменов», — добавила К. Кресс.
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