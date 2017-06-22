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Презентация Картины Мира состоится в Одессе
15:14 / 01.08.2017
ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 5 августа на Соборной площади в Одессе состоится презентация Картины Мира, созданной детьми и взрослыми в рамках Всеукраинского проекта «Общее желание миллионов сердец построит счастливую страну», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 5 августа на Соборной площади в Одессе состоится презентация культурно-художественного проекта «Общее желание миллионов сердец построит счастливую страну».
Данный проект является вторым этапом Всеукраинской художественной акции. Первый этап был воплощен в 2016 году. Дети и взрослые со всей страны приняли участие в создании Картины Мира из пазлов «За мир и счастье в Украине» размером 4х5 метров. Картина была признана национальным рекордсменом как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей. Автором проекта по созданию Картины Мира стала юная художница из Покровска.
В ходе второго этапа художественной масштабной акции Картину Мира, закрепленную на автомобиле, провезут по всем регионам, демонстрируя работы художников из разных областей Украины.
Кроме того, в программу акции входит проведение благотворительных аукционов украинских художников под лозунгом «Искусство лечит» и мастер-классов по рисованию.
Художественная акция завершится в День Независимости Украины в Покровске, где будут подведены итоги и награждены участники проекта.
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