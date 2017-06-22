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Выставка работ Ивана Айвазовского открылась к его 200-летию
10:16 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Впервые за 60 лет в Одесском художественном музее открылась выставка живописных полотен великого художника-мариниста Ивана Айвазовского из фондов музея, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом стало известно вчера, 27 июля, в ходе открытия экспозиции в Одесском художественном музее.

25 картин и несколько графических работ представлены на экспозиции, посвящённой двухсотлетнему юбилею учёного, археолога, общественного деятеля, почётного члена Одесского товарищества истории и древностей ( 1871) Ивана Константиновича Айвазовского (Ованеса Айвазяна, 1817 — 1900 г.г.). Именно он впервые в 19 веке ввёл практику персональных выставок, а вырученные средства отдавал на благотворительность. К примеру, ученикам Одесской рисовальной школы или пострадавшим от османской резни армянам и грекам в Константинополь.

Иван Айвазовский, живя в Феодосии на свои средства построил водопровод, который действует и поныне, а также, доплачивал владельцам домов за отказ достраивать третий этаж в новых домах, дабы не портить архитектурный ансамбль города.

«Море — это моя жизнь», — говорил великий маринист, который создал за свою жизнь по одним источникам 3 тыс., а по другим — 6 тыс. картин, «воспевающих море».

Как рассказал заместитель директора по научной работе Художественного музея Сергей Седых: «Это всё подлинники, многие из которых не выставлялись вообще. Очень ценны графические работы. Тема «Айвазовский и Одесса» очень мало изучена и сегодня вы не найдёте ни одной книги на эту тему. Художник у нас не жил постоянно, но здесь проживали 4 его дочери, его внуки. Многие работы пропали из нашего музея во время Второй мировой войны, но затем были возвращены. Здесь есть, что изучать. И сейчас наши английские коллеги взялись за создание такого каталога», — отметил С.Седых.

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