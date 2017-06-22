Первый фестиваль музыки разных стран мира пройдёт в Одессе

14:51 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 12-13 августа в парке Шевченко состоится фестиваль музыки разных стран мира «Fusion Fest», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 12-13 августа Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (возле сцены «Ракушка») состоится первый фестиваль музыки разных стран мира «Fusion Fest».

Начало — в 12:00 (выступления коллективов — с 19:00).

Вход — свободный.

Организатор мероприятия — Одесский муниципальный театр духовой музыки им. А. Салика совместно с компанией ArtService Group и общественной организацией ArtLife.

Гостям фестиваля представят концерты музыкальных коллективов Одессы, а также приглашенных гостей из стран Европы. Мероприятия будут проходить на городских площадках в течение года. Гала-концерт фестиваля состоится в сентябре 2018 года.

Зрители познакомятся с такими музыкальными направлениями, как горловое пение и фанк фьюжн. В концерте-медитации «Пробуждение» эти направления представят группа «СолнечноЕ СплетениЕ» и ее фронтмен Сергей Головин (ученик тувинского шамана). Визуальным сопровождением музыкального стиля фанк фьюжн станет выступление танцовщицы направления Tribal Ирены Осадчей. Также с музыкальным проектом «Kuraisong» выступит группа «Logistics Status».

В завершение первого дня фестиваля «Fusion Fest» состоится красочное выступление участников Fire Show.

Во второй фестивальный день выступят одесские коллективы и вокалисты с кавер-программами и авторскими композициями.

Кроме музыки, гости фестиваля смогут насладиться вкусной едой, приобрести памятные сувениры, стать участниками увлекательных конкурсов и спортивных мероприятий.