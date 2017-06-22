Кинорежиссер Кира Муратова получила звание «Почетный гражданин города Одессы»

17:17 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Решением сессии Одесского городского совета знаменитому кинорежиссеру Кире Георгиевне Муратовой присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, сегодня решением сессии Одесского городского совета за многолетний плодотворный труд, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие киноискусства, большие заслуги в общественной жизни города Одессы Кире Георгиевне Муратовой присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы».

Кира Георгиевна дебютировала как кинорежиссер на Одесской киностудии в 1962 году, поставив совместно с будущим мужем короткометражный фильм «У крутого яра» и полнометражную ленту «Наш честный хлеб». В 1967 году была снята первая самостоятельная картина «Короткие встречи», а в 1971 году — «Долгие проводы».

Среди наиболее заметных работ К. Муратовой — «Перемена участи» (1987) и «Астенический синдром» (1989). Эти фильмы привлёкли к себе значительное внимание, а последняя картина была удостоена специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии «Ника» за лучший игровой фильм (1991 год).

За более чем 50-летний режиссерский стаж К. Муратовой создавались шедевры кинематографа, признанные мировым сообществом. Последней работой стала картина «Вечное возвращение», презентованная в 2013 году на Одесском международном кинофестивале.

Кира Муратова стала одной из первых знаменитых одесситок, чье имя запечатлено на Аллее звезд в 220-ю годовщину со дня основания Одессы.