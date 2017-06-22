Одесский ансамбль «Калейдоскоп» получил звание «народный»

13:25 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ансамблю «Калейдоскоп» Одесского центра детского и юношеского творчества «Моряна» присвоено звание «Народный художественный коллектив», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 13 июля специальная комиссия Министерства образования и науки Украины приняла решение о присвоении ансамблю «Калейдоскоп» Одесского центра детского и юношеского творчества «Моряна» звания «Народный художественный коллектив».

Творческий ансамбль «Калейдоскоп» образовался в 1991 году. Коллектив стал неизменным участником самых ответственных выступлений на главных сценах страны в рамках региональных, Всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей: «Чистые росы», «Звездная юность Одессы», «Волшебный мир танца», «Сергеевские зори», «Мы — ХХІ век», «Данко», «Песня в солдатской шинели», «Золотая нота», «Весёлая радуга», «Планета танца», «Магия танца», «Яркая страна», «Золотой маяк» и др.

Ансамбль неоднократно был признан лауреатом различных конкурсов, а также победителем фестивалей: в Турции, Болгарии, Венгрии, Испании, Польше и Италии.

Недавно ансамбль «Калейдоскоп» с триумфом выступил на Международном фестивале в Праге, завоевав дипломы І-й степени в младшей и старшей возрастных категориях.

В действующем репертуаре ансамбля «Калейдоскоп» более 30 ярких, запоминающихся хореографических номеров: «Еврейская свадьба»,

«Дрессировщица», «Арагонская хота», «Молдавский танец», «Казацкие забавы», «И рушник вышивала» и многие другие.

Многие выпускники ансамбля избрали своей профессией стезю педагога-хореографа и сейчас возглавляют детские хореографические

коллективы города, прославляя Одессу на главных сценах страны.

В 1995 году Министерство образовании и науки Украины за творческие достижения присвоило коллективу звание «Образцовый художественный коллектив», а Татьяне Сливченко — звание «Отличник образования Украины».