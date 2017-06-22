21 Международная выставка-ярмарка «Зелёная волна» пройдёт в Одессе в августе

16:02 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 3 по 6 августа в Одессе пройдёт 21 Международная выставка-ярмарка «Зелёная волна», передаёт корреспондент ИА «Конттекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 25 июля, в ходе пресс-конференции сообщили организаторы ярмарки.

Как заявили организаторы, с 3 по 6 августа в Одессе состоится 21 Международная выставка-ярмарка «Зелёная волна». С 2017 года она приобретает формат книжного фестиваля, который включает в себя несколько основных направлений, в том числе книжный рынок под открытым небом на Дерибасовской. Участвуют издательства и книготорговые предприятия из Украины, Беларуси, Турции; всего 115 участников.

Как сообщила на пресс-конференции директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова: «Это и конкурс литературы, и детского рисунка, и конкурс чтецов. Здесь очень активно привлекаются все слои населения и направления литературы и искусства», — отметила Т. Маркова.

По словам учредителя и главного организатора Галины Безикович, в этом году международная выставка-ярмарка обрела новый формат . И теперь это фестиваль «Зелёная волна», который будет проходить не только на Дерибасовской, в Городском саду, как это был традиционно, но и на нескольких площадках. В Термнале-42, Пассаже, Литературном музее. На форум, который проходит под патронатом одесского городского головы Геннадия Труханова, традиционно приедет друг и почётный гость, Михаил Жванецкий.

«В этом году, благодаря поддержке Горсовета, победители Корнейчуковского конкурса и конкурса детской литературы «Море талантов» получат денежные премии , а их книги будут изданы», — подчеркнула Г. Безикович.

Гостями и участниками презентации, мастер-классов будут Дмитрий Быков, Гарик Корагоцкий, Дмитрий Глуховский, Катя Бабкина, Владимир Ермоленко, белорусский художник Павел Татарников, который представит свои работы и проведёт мастер-класс. Из Киева приедут сотрудники Варшавского института, которые представят очень интересную художественную экспозицию.

Помимо фестивальной деятельности гостей ожидает книжная премьера — издание «12 стульев» к 90-летию со дня первого выхода знаменитого романа Ильфа и Петрова. Книга будет с иллюстрациями одесского художника Игоря Палатникова.

Ещё одна книжная премьера — презентация книги «История Одессы в старинных открытках».

«Книга уникальная, так как в ней использованы материалы краеведа Олега Губаря и Михаила Познера. Презентация этой книги пройдёт 4 августа в Литературном музее в 16.00», — добавила Г. Безикович.

Всего на выставке за 4 дня пройдёт 57 мероприятий с участием 80 гостей из разных стран.